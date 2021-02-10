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Продаж сегменту TikTok в США відкладена. Байден переглядає політику щодо Китаю, - WSJ

Автор: Роман Тверденко

Потенційний продаж американського сегменту відеоплатформи TikTok відкладений. Адміністрація президента США Джо Байдена переглядає позиції щодо протидії Китаю у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

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Відомо, що адміністрація Джо Байдена зараз досліджує політику і заходи, які вживав щодо протидії китайським технологічним компаніям Дональд Трамп. Президент хоче виробити власну політику щодо погроз з боку Китаю, який може збирати дані американців з допомогою подібних застосунків.

Зараз представники Байдена спілкуються з власником TikTok ByteDance щодо безпеки даних і способів запобігання отримання доступу китайським урядом до даними американців. А переговори з потенційними покупцями в особі Oracle і Walmart призупинені.

Раніше повідомлялося, що влада США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Це пов'язано з виграними власниками додатку судовими позовами проти адміністрації Трампа.

Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайській соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.

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