Продаж сегменту TikTok в США відкладена. Байден переглядає політику щодо Китаю, - WSJ

Потенційний продаж американського сегменту відеоплатформи TikTok відкладений. Адміністрація президента США Джо Байдена переглядає позиції щодо протидії Китаю у сфері кібербезпеки.
Про це повідомляє Wall Street Journal.
Відомо, що адміністрація Джо Байдена зараз досліджує політику і заходи, які вживав щодо протидії китайським технологічним компаніям Дональд Трамп. Президент хоче виробити власну політику щодо погроз з боку Китаю, який може збирати дані американців з допомогою подібних застосунків.
Зараз представники Байдена спілкуються з власником TikTok ByteDance щодо безпеки даних і способів запобігання отримання доступу китайським урядом до даними американців. А переговори з потенційними покупцями в особі Oracle і Walmart призупинені.
Раніше повідомлялося, що влада США відстрочили блокування соціальної мережі TikTok на території країни. Це пов'язано з виграними власниками додатку судовими позовами проти адміністрації Трампа.
Також раніше стало відомо, що пакистанський телекомунікаційний регулятор заявив про блокування китайській соцмережі і програми TikTok. Регулятор заявив про неможливість відфільтрувати "аморальний і непристойний" контент.