Продажа "Ростдорстроя" - показатель качества инвестиционной среды в Украине, - экономист

Фото: Алексей Кущ (youtube.com Gazeta. UA)

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг "Ростдорстроя"

Продажа международной группой "Интерфинанс" дорожно-строительной компании "Ростдорстрой" стала показателем как в плане подхода к оценке украинских активов, так и качества инвестиционной среды. Об этом экономический эксперт Алексей Кущ написал на своей странице в Facebook.

"Продажа одного из крупнейших предприятий дорожного строительства "Ростдорстроя" в нынешних условиях может стать модельной в плане как оценки бизнеса, так и понимания качества инвестиционной среды в Украине. Стоимость любого бизнеса в Украине всегда "относительна". Особенно в тех его сегментах, где чрезвычайно велик удельный вес государственных заказов. Для того, чтобы начал работать эффект мультипликатора бизнеса – необходима качественная предпринимательская среда и защита прав инвесторов на все уровнях, начиная от информационного и заканчивая судебным", - написал эксперт.

Он отметил, что в случае с "Ростдорстроем" оценили балансовую стоимость строительной техники и размер "живой" дебиторской задолженности. Реальная цена оказалась где-то между оценками "классических" моделей и балансовыми показателями активов.

"В Украине методы оценки бизнеса все больше зависят от того, насколько его топ-менеджеры и бенефициарные собственники интегрированы в те или иные проекты. Оценить эту "интеграцию" в реальных деньгах крайне сложно: уж слишком "нематериально получается. С 2008 года "Ростдорстрой" заключил в системе госзакупок более 300 соглашений на сумму выше 10 млрд грн. Но это не значит, что другая компания с аналогичным набором технических возможностей смогла бы то же самое. Вот и выходит, что бизнес в Украине (за редким исключением) зациклен на личностные связи, а не на системные методы управления и оценки и стоит ровно столько, сколько "стоит", то есть те деньги, на которые в большей мере рассчитывает покупатель, а не продавец. При чем, именно тот покупатель, который способен обеспечить эффективность новых коммерческих "цепочек", - считает Кущ.

"В этой связи, такие органы как НАБУ должны давать быстрые ответы на возникшие подозрения. Когда компания изъявляет желание помочь разобраться – активно пользоваться этим. Длительные досудебные расследования в Украине – это эрозия, которая разъедает экономическую ткань. Вакуум правосудия заполняют информационные расследования. В данном случае, очевидно, что их целью была не сама компания "Ростдорстрой", а мэр Одессы Труханов", - добавил он.

Он подчеркнул, что на данный момент, компания "Интерфинанс", которой принадлежал актив и которую связывают с экс-тестем Романа Абрамовича – Александром Жуковым, назвала несколько причин продажи предприятия. Главная - непопадание этого бизнеса в категорию "стратегических" в портфеле "Интерфинанса". "Ростдорстрой" - был единственным активом в портфеле из сегмента дорожной отрасли, рыночная стоимость только 3% от общего портфеля активов фонда; политическая обстановка и негативный медийный фон - дополнительные катализаторы этой сделки.

Как сообщалось, покупателей на "Ростдорстрой" в течение продолжительного времени не удавалось найти. В связи с этим бывшие собственники Жуков и Рацкевич пошли на сделку с топ-менеджерами дорожной компании Евгением Коноваловым и Юрием Шумахером. Последние получили компанию в собственность на условиях лизинга, а Жуков-Рацкевич в итоге возможность получить большую сумму за "Ростдорстрой", чем "чистая" стоимость его рыночных активов, то есть техники, оборудования, заводов и т.д.