Продаж "Ростдорстроя" - показник якості інвестиційного середовища в Україні, - економіст

Фото: Олексій Кущ (youtube.com Gazeta. UA)

Експерт прокоментував ситуацію навколо "Ростдорстроя"

Продаж міжнародною групою "Інтерфінанс" дорожньо-будівельної компанії "Ростдорстрой" стала показником як в плані підходу до оцінки українських активів, так і якості інвестиційного середовища. Про це економічний експерт Олексій Кущ написав на своїй сторінці в Facebook.

"Продаж одного з найбільших підприємств дорожнього будівництва "Ростдорстроя" в нинішніх умовах може стати модельної у плані оцінки бізнесу, так і розуміння якості інвестиційного середовища в Україні. Вартість будь-якого бізнесу в Україні завжди "відносна". Особливо в тих його сегментах, де надзвичайно велика питома вага державних замовлень. Для того, щоб почав працювати ефект мультиплікатора бізнесу – необхідне якісне підприємницьке середовище та захист прав інвесторів на всіх рівнях, починаючи від інформаційного і закінчуючи судовим", - написав експерт.

Він зазначив, що у випадку з "Ростдорстроєм" оцінили балансову вартість будівельної техніки і розмір "живий" дебіторської заборгованості. Реальна ціна виявилася десь між оцінками "класичних" моделей та балансовими показниками активів.

"В Україні методи оцінки бізнесу все більше залежать від того, наскільки його топ-менеджери і бенефіціарні власники інтегровані в ті чи інші проекти. Оцінити цю "інтеграцію" в реальних грошах вкрай складно: надто вже "нематеріальне виходить. З 2008 року "Ростдорстрой" уклав в системі держзакупівель понад 300 угод на суму вище 10 млрд грн. Але це не означає, що інша компанія з аналогічним набором технічних можливостей змогла б те ж саме. Ось і виходить, що бізнес в Україні (за рідкісним винятком) зациклений на особисті зв'язки, а не на системні методи управління та оцінки і коштує рівно стільки, скільки "коштує", тобто ті гроші, на які в більшій мірі розраховує покупець, а не продавець. При чому, саме той покупець, який здатний забезпечити ефективність нових комерційних "ланцюжків", - вважає Кущ.

"У зв'язку з цим, такі органи як НАБУ повинні давати швидкі відповіді на виниклі підозри. Коли компанія виявляє бажання допомогти розібратися – активно користуватися цим. Тривалі досудові розслідування в Україні – це ерозія, яка роз'їдає економічну тканина. Вакуум правосуддя заповнюють інформаційні розслідування. В даному випадку, очевидно, що їх метою була не сама компанія "Ростдорстрой", а мер Одеси Труханов", - додав він.

Він підкреслив, що на даний момент, компанія "Інтерфинанс", якій належав актив і яку пов'язують з екс-тестем Романа Абрамовича – Олександром Жуковим, назвала кілька причин продажу підприємства. Головна - непотрапляння цього бізнесу в категорію "стратегічних" у портфелі "Інтерфинанса". "Ростдорстрой" - був єдиним активом у портфелі з сегменту дорожньої галузі, ринкова вартість лише 3% від загального портфеля активів фонду; політична обстановка і негативний медійний фон - додаткові каталізатори цієї угоди.

Як повідомлялося, покупців на "Ростдорстрой" протягом тривалого часу не вдавалося знайти. У зв'язку з цим колишні власники Жуков і Рацкевич пішли на угоду з топ-менеджерами дорожньої компанії Євгеном Коноваловим і Юрієм Шумахером. Останні отримали компанію у власність на умовах лізингу, а Жуков-Рацкевич в результаті можливість отримати більшу суму за "Ростдорстрой", ніж "чиста" вартість ринкових активів, тобто техніки, обладнання, заводів і т. д.