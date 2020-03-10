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Продажа "Проминвестбанка" вопреки решению Стокгольмского арбитража грозит потерей миллиардов

Новости » Экономика     10.03.2020 - 18:48
Продажа "Проминвестбанка" вопреки решению Стокгольмского арбитража грозит потерей миллиардов
Фото: Проминвестбанк (РБК-Украина)

Коломойский может рассорить Украину со Стокгольмским арбитражем

Факт нарушения Украиной запрета Стокгольмского арбитража на перепродажу акций ПАО "Проминвестбанк" может лишить страну возможности отстаивать права в этом суде в течении 10-15 лет. Об этом сообщают "Украинские новости", передает РБК-Украина.

Напомним, 5 марта 2020 года на украинской бирже ПФТС был продан пакет акций "Проминвестбанка", который ранее в украинских судах отобрали у российского "Внешэкономбанка" структуры группы "Приват" Игоря Коломойского. Против продажи пакета акций банка была позиция Стокгольмского арбитража, который по заявлению "Внешэкономбанка" наложил запрет на движение акций спорного актива.

Кроме того, как сообщало РБК-Украина, против продажи актива вопреки судебному запрету выступили и в Национальном банке Украины. При этом Нацбанк и Антимонопольный комитет Украины могут блокировать подобные сделки даже после факта торгов, если увидят в них нарушение законодательства.

"Судьи, разумеется, просто наложили запрет на продажу Проминвестбанка, который, между прочим, был куплен россиянами в 2008 году за $2,7 млрд. И вот, несмотря на запрет Стокгольмского арбитража, в начале марта компания Коломойского перепродала Проминвестбанк через ПФТС за $20 млн. Ну а так как в этом деле фигурируют украинские суды и исполнители Минюста, то получается, что оскорбляет Стокгольмский арбитраж не просто олигарх, а Украина в целом", - говорится в публикации.

Издание прогнозирует, что будущие обращения к судьям с просьбой отобрать у РФ еще десятки миллиардов долларов по разным эпизодам почти гарантированно останутся без рассмотрения.

Как писало РБК-Украина, по данным Financial Times, олигарх Игорь Коломойский превращается в проблему для президента Владимира Зеленского, что дает возможность Ринату Ахметову усилить свое влияние.

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Новости Украины ПроминвестбанкПФТСИгорь Коломойский
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