Продаж "Промінвестбанку" всупереч рішенню Стокгольмського арбітражу загрожує втратою мільярдів

Фото: Промінвестбанк (РБК-Україна)

Коломойський може розсварити Україну зі Стокгольмським арбітражем

Факт порушення Україною заборони Стокгольмського арбітражу на перепродаж акцій ПАТ "Промінвестбанк" може позбавити країну можливості відстоювати права в цьому суді протягом 10-15 років. Про це повідомляють "Українські новини", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 5 березня 2020 року на українській біржі ПФТС був проданий пакет акцій "Промінвестбанку", який раніше в українських судах відібрали у російського "Внешекономбанка" структури групи "Приват" Ігоря Коломойського. Проти продажу пакета акцій банку була позиція Стокгольмського арбітражу, який за заявою "Внешекономбанка" наклав заборону на рух акцій спірного активу.

Крім того, як повідомляло РБК-Україна, проти продажу активу всупереч судовій забороні виступили і у Національному банку України. При цьому Нацбанк і Антимонопольний комітет України можуть блокувати подібні угоди навіть після факту торгів, якщо побачать в них порушення законодавства.

"Судді, зрозуміло, просто наклали заборону на продаж Промінвестбанку, який, між іншим, був куплений росіянами в 2008 році за $2,7 млрд. І ось, незважаючи на заборону Стокгольмського арбітражу, на початку березня компанія Коломойського перепродала Промінвестбанк через ПФТС за $20 млн. Ну а так як в цій справі фігурують українські суди і виконавці Мін'юсту, то виходить, що ображає Стокгольмський арбітраж не просто олігарх, а Україна в цілому", - йдеться в публікації.

Видання прогнозує, що майбутні звернення до суддів із проханням відібрати у РФ ще десятки мільярдів доларів за різними епізодами майже гарантовано залишаться без розгляду.

Як писало РБК-Україна, за даними Financial Times, олігарх Ігор Коломойський перетворюється в проблему для президента Володимира Зеленського, що дає можливість Рінату Ахметову посилити свій вплив.