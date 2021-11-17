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Продажа лекарств детям и изменения в Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 17 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Во время которого, в частности, парламентарии рассмотрят законопроект об установлении ответственности за продажу лекарственных средств детям, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Кроме того, народные депутаты во время заседания рассмотрят законопроекты:

  • о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" относительно распространения действия законодательства в сфере предотвращения коррупции на членов правления Фонда социального страхования Украины, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Пенсионного фонда, членов Наблюдательного совета Пенсионного фонда и соответствующих должностных лиц (первое чтение);
  • о внесении изменений в статью 39 ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней" относительно урегулирования вопроса социальной защиты пострадавших от коронавірусної болезни (COVID-19) медицинских работников учреждений здравоохранения всех форм собственности (первое чтение);
  • о внесении изменений в статью 42 ЗУ "О высшем образовании" относительно обнародования и мониторинга достижения целевых показателей деятельности учреждения высшего образования (KPI руководителей учреждений высшего образования) (первое чтение);
  • о внесении изменений к статье 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине" (первое чтение);
  • несение изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников) (первое чтение);
  • проект закона о мультимодальных перевозках (второе чтение)
  • внесение изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины (второе чтение);
  • внесение изменений в ЗУ "О почтовой связи" (второе чтение);
  • внесении изменений в некоторые ЗУ об уточнении порядка доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру (второе чтение).
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