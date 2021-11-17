Продаж ліків дітям та зміни до Податкового кодексу: що сьогодні розгляне Рада

Сьогодні, 17 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Під час якого, зокрема, парламентарі розглянуть законопроєкт про встановлення відповідальності за продаж лікарських засобів дітям, а також законопроект про внесення змін до Податкового кодексу.
Крім того, народні депутати під час засідання розглянуть законопроекти про:
внесення змін до ЗУ "Про запобігання корупції" щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб (перше читання);
про внесення змін до статті 39 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності (перше читання);
про внесення змін до статті 42 ЗУ "Про вищу освіту" щодо оприлюднення та моніторингу досягнення цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівників закладів вищої освіти) (перше читання);
про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (перше читання);
несення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім'ї та родичів) (перше читання);
проект Закону про мультимодальні перевезення (друге читання);
внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (друге читання);
внесення змін до ЗУ "Про поштовий зв'язок" (друге читання);
внесення змін до деяких ЗУ щодо уточнення порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру (друге читання).