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"Продажа" должности главы Николаевской ОГА: фигуранта будут судить за мошенничество

Киев, Понедельник 13 июля 2020 15:56
"Продажа" должности главы Николаевской ОГА: фигуранта будут судить за мошенничество
Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Прокуроры открыли уголовное дело

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт из-за попытки "продажи" должности главы Николаевской облгосадминистрации. Фигуранту грозит тюремный срок за мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Так, дело открыли по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Лицо пыталась мошенническим путем завладеть 3,1 млн долларов денежных средств гражданина за якобы содействие в назначении на должность председателя Николаевской областной ОГА, мотивируя своими связями в Кабинете министров Украины, Офисе президента Украины. Правоохранители задержали указанное лицо 25 февраля 2020 во время получения первой части денежных средств в размере 350 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале силовики разоблачили группу мошенников, которые прикрываясь якобы связями с президентом Владимиром Зеленским, требовали более 4 млн долларов за назначение глав Житомирской и Николаевской ОГА.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили мошенников, которые пообещали за 1,5 млн евро способствовать в получении мандата народного депутата.

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