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"Продаж" посади голови Миколаївської ОДА: фігуранта судитимуть за шахрайство

Київ, Понеділок 13 липня 2020 15:56
"Продаж" посади голови Миколаївської ОДА: фігуранта судитимуть за шахрайство
Фото: Офіс генпрокурора (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Прокурори відкрили кримінальну справу

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт через спробу "продажу" посади голови Миколаївської облдержадміністрації. Фігуранту загрожує тюремний термін за шахрайство.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Так, справу відкрили за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Особа намагалася шахрайським шляхом заволодіти 3,1 млн доларів грошових коштів громадянина за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської обласної ОДА, мотивуючи своїми зв'язками в Кабінеті міністрів України, Офісі президента України. Правоохоронці затримали зазначена особа 25 лютого 2020 під час отримання першої частини грошових коштів у розмірі 350 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому силовики викрили групу шахраїв, які, прикриваючись нібито зв'язками з президентом Володимиром Зеленським, вимагали понад 4 млн доларів за призначення голів Житомирської та Миколаївської ОДА.

Також РБК-Україна писало, що у Києві викрили шахраїв, які пообіцяли за 1,5 млн євро сприяти в отриманні мандата народного депутата.

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