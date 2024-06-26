Продаж землі за безцінь. Меру Мукачева Балогу та голові райради повідомили про підозру

Напередодні стало відомо, що міського голову Мукачева та голову районної ради викрили на причетності до корупційних схем. Зокрема, мер міста забезпечив прийняття рішення щодо продажу ділянки за ціною, яка була заниженою у майже 9 разів.

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