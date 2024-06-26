Продажа земли по дешевке. Мэру Мукачево Балогу и главе райсовета сообщили о подозрении

Накануне стало известно, что мэра Мукачево и глава районного совета разоблачили на причастности к коррупционным схемам. В частности, мэр города обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, которая была занижена почти в 9 раз.

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