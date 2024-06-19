США продадуть Тайваню дронів і ракет на 360 млн доларів на тлі військового тиску Китаю

Сполучені Штати Америки схвалили продаж ракет та дронів для Тайваню на 360 млн доларів. Це має підвищити безпеку острова.

Про це заявило Агентство з питань співробітництва в галузі оборонної безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно 360 мільйонів доларів.

При цьому наголошується, що Вашингтон згідно із законом зобов'язаний надати Тайваню засоби самозахисту, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин, що викликає постійний гнів Пекіна.

Водночас, Китай посилює військовий тиск на Тайвань, включаючи організацію військових навчань навколо острова минулого місяця після інавгурації Лай Цінде на посаді президента.

У Пентагоні повідомили, що продаж допоможе підвищити безпеку одержувача та допоможе підтримувати політичну стабільність, військовий баланс та економічний прогрес у регіоні.

Що отримає Тайвань

У продаж входять протипіхотні та протитанкові боєприпаси Switchblade 300 та супутнє обладнання орієнтовною вартістю 60,2 мільйони доларів. Також Вашингтон продасть дрони ALTIUS 600M-V та супутнє обладнання орієнтовною вартістю 300 мільйонів доларів.

Йдеться про боражуючі боєприпаси, а саме невеликі керовані ракети, які можуть літати навколо конкретної області, поки їх не спрямують на атаку.

Міністерство оборони Тайваню висловило свою подяку, особливо за зусилля США зі збільшення продажів зброї на острів. Тайвань неодноразово скаржився на затримку постачання.

"В умовах частих військових операцій китайських комуністів навколо Тайваню ці товари матимуть змогу виявляти та завдавати ударів у режимі реального часу, а також швидко реагувати на ворожі загрози", - заявили у відомстві.

Чому США підтримують Тайвань

Тайвань є важливим стратегічним партнером в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, допомагаючи США стримувати вплив Китаю.

Також Тайвань є прикладом демократичного суспільства в регіоні, де домінують авторитарні режими, і підтримка Тайваню сприяє просуванню демократичних цінностей.

Варто наголосити, що забезпечення безпеки Тайваню допомагає підтримувати стабільність у регіоні та захищати економічні інтереси США, включаючи вільне пересування важливими морськими шляхами.