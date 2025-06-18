Продаж TikTok: Трамп збирається дати ще одну відстрочку
Президент США Дональд Трамп має намір ще раз продовжити відстрочку для продажу соцмережі TikTok американському власнику.
Про це повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За її словами, Трамп збирається підписати відповідний указ цього тижня.
Таким чином, TikTok отримає відстрочку ще на 90 днів - до середини вересня - на пошук нового власника для дотримання федерального закону, який вимагає від компанії змінити структуру власності для вирішення проблем національної безпеки. Попередній термін спливає в четвер, 19 червня.
"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok закрився", - сказала Лівітт.
Примітно, що майбутнє цього додатка, яким володіє китайська компанія ByteDance, є частиною обговорення в поточних торговельних переговорах між США та КНР.
Відстрочки Трампа для TikTok
Конгрес США у 2024 році ухвалив закон, який вимагав, щоб TikTok було продано американському покупцеві. Це сталося ще за каденції колишнього президента США Джо Байдена. В іншому разі застосунку загрожувало блокування.
Після приходу до влади, Дональд Трамп уже двічі давав відстрочку TikTok. Він приписував соцмережі заслугу за те, що та, нібито, допомогла йому підвищити рейтинг серед молодих виборців під час президентської кампанії.
Востаннє Трамп дав відстрочку в травні 2025 року. Це викликало занепокоєння у деяких американських законодавців, які закликали президента США прояснити свої плани щодо TikTok або остаточно заборонити роботу застосунку на території Сполучених Штатів.
Політики були стурбовані тим, що соцмережа може передати Пекіну конфіденційні дані американських користувачів, або тим, що Китай може використовувати TikTok для поширення дезінформації.
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