Продаж TikTok: Трамп збирається дати ще одну відстрочку

Президент США Дональд Трамп має намір ще раз продовжити відстрочку для продажу соцмережі TikTok американському власнику.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За її словами, Трамп збирається підписати відповідний указ цього тижня.

Таким чином, TikTok отримає відстрочку ще на 90 днів - до середини вересня - на пошук нового власника для дотримання федерального закону, який вимагає від компанії змінити структуру власності для вирішення проблем національної безпеки. Попередній термін спливає в четвер, 19 червня.

"Президент Трамп не хоче, щоб TikTok закрився", - сказала Лівітт.

Примітно, що майбутнє цього додатка, яким володіє китайська компанія ByteDance, є частиною обговорення в поточних торговельних переговорах між США та КНР.