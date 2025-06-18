Продажа TikTok: Трамп собирается дать еще одну отсрочку
Президент США Дональд Трамп намерен еще раз продлить отсрочку для продажи соцсети TikTok американскому владельцу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По ее словам, Трамп собирается подписать соответствующий указ на этой неделе.
Таким образом, TikTok получит отсрочку еще на 90 дней - до середины сентября - на поиск нового владельца для соблюдения федерального закона, который требует от компании изменить структуру собственности для решения проблем национальной безопасности. Предыдущий срок истекает в четверг, 19 июня.
"Президент Трамп не хочет, чтобы TikTok закрылся", - сказала Ливитт.
Примечательно, что будущее этого приложения, которым владеет китайская компания ByteDance, является частью обсуждения в текущих торговых переговорах между США и КНР.
Отсрочки Трампа для TikTok
Конгресс США в 2024 году принял закон, который требовал, чтобы TikTok был продан американскому покупателю. Это произошло еще при каденции бывшего президента США Джо Байдена. В противном случае приложению грозила блокировка.
После прихода к власти, Дональд Трамп уже дважды давал отсрочку TikTok. Он приписывал соцсети заслугу за то, что та, якобы, помогла ему повысить рейтинг среди молодых избирателей в ходе президентской кампании.
В последний раз Трамп дал отсрочку в мае 2025 года. Это вызвало обеспокоенность у некоторых американских законодателей, которые призвали президента США прояснить свои планы относительно TikTok или окончательно запретить работу приложения на территории Соединенных Штатов.
Политики были обеспокоены тем, что соцсеть может передать Пекину конфиденциальные данные американских пользователей, или тем, что Китай может использовать TikTok для распространения дезинформации.
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