Продаж TikTok: Трамп допустив нове відтермінування, щоб завершити угоду

В інтерв'ю NBC News він сказав, що відчуває "теплі почуття" до цього застосунку і хотів би довести угоду до кінця, щоб соцмережа залишилася доступною для американців.

У квітні Трамп уже продовжив крайній термін для материнської компанії TikTok - ByteDance - ще на 75 днів, щоб застосунок було відокремлено від китайського володіння і він знайшов покупця у США. При цьому в інтерв'ю NBC він зазначив, що, можливо, у ще одному відтермінуванні не буде потреби.

Раніше Трамп заявляв, що заперечення Китаю проти нових мит з його боку загальмували угоду з продажу TikTok, яку Пекін мав схвалити.