Продаж TikTok: Трамп допустив нове відтермінування, щоб завершити угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що надасть TikTok ще одну відстрочку для продажу соцмережі американському власнику, якщо це буде необхідно для завершення угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
В інтерв'ю NBC News він сказав, що відчуває "теплі почуття" до цього застосунку і хотів би довести угоду до кінця, щоб соцмережа залишилася доступною для американців.
У квітні Трамп уже продовжив крайній термін для материнської компанії TikTok - ByteDance - ще на 75 днів, щоб застосунок було відокремлено від китайського володіння і він знайшов покупця у США. При цьому в інтерв'ю NBC він зазначив, що, можливо, у ще одному відтермінуванні не буде потреби.
Раніше Трамп заявляв, що заперечення Китаю проти нових мит з його боку загальмували угоду з продажу TikTok, яку Пекін мав схвалити.
Нагадаємо, 2024 року Конгрес США ухвалив, а колишній президент Джо Байден підписав закон, який вимагав, щоб TikTok було продано покупцеві у США. В іншому випадку, застосунку загрожувало блокування.
Так, 19 січня 2025 року, соцмережа перестала бути доступною американцям. Однак Трамп після приходу до влади 20 січня, продовжив термін продажу TikTok, і блокування, відповідно, було знято.
Також Трамп приписує заслугу цій соцмережі за те, що вона допомогла йому підвищити свій рейтинг серед молодих виборців під час кампанії 2024 року.
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