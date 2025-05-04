Продажа TikTok: Трамп допустил новую отсрочку, чтобы завершить сделку

В интервью NBC News он сказал, что испытывает "теплые чувства" к этому приложению и хотел бы довести сделку до конца, чтобы соцсеть осталась доступной для американцев.

В апреле Трамп уже продлил крайний срок для материнской компании TikTok - ByteDance - еще на 75 дней, чтобы приложение было отделено от китайского владения и нашло покупателя в США. При этом в интервью NBC он отметил, что, возможно, в еще одной отсрочке не будет нужды.

Ранее Трамп заявлял, что возражения Китая против новых пошлин с его стороны затормозили сделку по продаже TikTok, которую Пекин должен был одобрить.