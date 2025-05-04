Продажа TikTok: Трамп допустил новую отсрочку, чтобы завершить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит TikTok еще одну отсрочку для продажи соцсети американскому владельцу, если это будет необходимо для завершения сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В интервью NBC News он сказал, что испытывает "теплые чувства" к этому приложению и хотел бы довести сделку до конца, чтобы соцсеть осталась доступной для американцев.
В апреле Трамп уже продлил крайний срок для материнской компании TikTok - ByteDance - еще на 75 дней, чтобы приложение было отделено от китайского владения и нашло покупателя в США. При этом в интервью NBC он отметил, что, возможно, в еще одной отсрочке не будет нужды.
Ранее Трамп заявлял, что возражения Китая против новых пошлин с его стороны затормозили сделку по продаже TikTok, которую Пекин должен был одобрить.
Напомним, в 2024 году Конгресс США принял, а бывший президент Джо Байден подписал закон, который требовал, чтобы TikTok был продан покупателю в США. В ином случае, приложению грозила блокировка.
Так, 19 января 2025 года, соцсеть перестала быть доступной американцам. Однако Трамп после прихода к власти 20 января, продлил срок продажи TikTok, и блокировка, соответственно, была снята.
Также Трамп приписывает заслугу этой соцсети за то, что она помогла ему повысить свой рейтинг среди молодых избирателей в ходе кампании 2024 года.
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