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Продажа TikTok: Трамп допустил новую отсрочку, чтобы завершить сделку

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит TikTok еще одну отсрочку для продажи соцсети американскому владельцу, если это будет необходимо для завершения сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В интервью NBC News он сказал, что испытывает "теплые чувства" к этому приложению и хотел бы довести сделку до конца, чтобы соцсеть осталась доступной для американцев.

В апреле Трамп уже продлил крайний срок для материнской компании TikTok - ByteDance - еще на 75 дней, чтобы приложение было отделено от китайского владения и нашло покупателя в США. При этом в интервью NBC он отметил, что, возможно, в еще одной отсрочке не будет нужды.

Ранее Трамп заявлял, что возражения Китая против новых пошлин с его стороны затормозили сделку по продаже TikTok, которую Пекин должен был одобрить.

Что предшествовало

Напомним, в 2024 году Конгресс США принял, а бывший президент Джо Байден подписал закон, который требовал, чтобы TikTok был продан покупателю в США. В ином случае, приложению грозила блокировка.

Так, 19 января 2025 года, соцсеть перестала быть доступной американцам. Однако Трамп после прихода к власти 20 января, продлил срок продажи TikTok, и блокировка, соответственно, была снята.

Также Трамп приписывает заслугу этой соцсети за то, что она помогла ему повысить свой рейтинг среди молодых избирателей в ходе кампании 2024 года.

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