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Продаж сигарет в магазинах "дьюті-фрі" в Україні заборонили до кінця війни

Фото: сигарети заборонили продавати в магазинах duty free (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до Митного кодексу щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів. В магазинах безмитної торгівлі (duty free) заборонили продавати сигарети.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на народного депутата Ярослав Железняка в Telegram.

За його даними законопроект №9315 у другому читанні підтримали 276 депутатів.

Депутат стверджує, що закон принесе до держаного бюджету від 5 до 7 млрд гривень на рік.

Крім того, голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що законопроект розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Законом на період воєнного стану в Україні забороняється поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД, додав депутат.

Обґрунтування заборони

Автори проекту закону зазначають, що втрати від нелегального обігу тютюнових виробів становлять близько 22 млрд грн на рік.

За експертними дослідженнями (Kantar Ukraine) у 2023 році зростає частка нелегального обігу на митній території України тютюнової продукції призначеної для реалізації в магазинах безмитної торгівлі (duty free) або для експорту без акцизних марок та складає понад 50% від нелегального обігу тютюнових виробів, зазначається в пояснювальній записці.

"Варто звернути увагу, що за даними Державної митної служби України по окремих магазинах безмитної торгівлі продаж цигарок на один чек становив в середньому 30-35 пачок. Це вказує на те, що такий продаж міг бути або фіктивним (а насправді цигарки продавалися на території України), або ці цигарки перевозилися дрібною контрабандою за кордон", - пишуть автори проекту.

 

За даними аудиторської компанії KPMG, Україна є другим за величиною ринком у Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступаючись лише Франції. Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, а збитки бюджету склали 636 млн євро.

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