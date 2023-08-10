Продаж сигарет в магазинах "дьюті-фрі" в Україні заборонили до кінця війни

За його даними законопроект №9315 у другому читанні підтримали 276 депутатів.

Депутат стверджує, що закон принесе до держаного бюджету від 5 до 7 млрд гривень на рік.

Крім того, голова фінансового комітету Данило Гетманцев повідомив, що законопроект розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі.

Законом на період воєнного стану в Україні забороняється поміщення у митний режим безмитної торгівлі та продаж (постачання) магазинами безмитної торгівлі, а також розміщення у них товарів за товарними позиціями 2401-2404 згідно з УКТ ЗЕД, додав депутат.

Обґрунтування заборони

Автори проекту закону зазначають, що втрати від нелегального обігу тютюнових виробів становлять близько 22 млрд грн на рік.

За експертними дослідженнями (Kantar Ukraine) у 2023 році зростає частка нелегального обігу на митній території України тютюнової продукції призначеної для реалізації в магазинах безмитної торгівлі (duty free) або для експорту без акцизних марок та складає понад 50% від нелегального обігу тютюнових виробів, зазначається в пояснювальній записці.

"Варто звернути увагу, що за даними Державної митної служби України по окремих магазинах безмитної торгівлі продаж цигарок на один чек становив в середньому 30-35 пачок. Це вказує на те, що такий продаж міг бути або фіктивним (а насправді цигарки продавалися на території України), або ці цигарки перевозилися дрібною контрабандою за кордон", - пишуть автори проекту.