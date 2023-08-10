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Продажу сигарет в магазинах "дьюти-фри" в Украине запретили до конца войны

Фото: сигареты запретили продавать в магазинах duty free (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла изменения в Таможенный кодекс для противодействия незаконному обороту табачных изделий. В магазинах беспошлинной торговли (duty free) запретили продавать сигареты.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, законопроект №9315 во втором чтении поддержали 276 депутатов.

Депутат утверждает, что закон принесет в государственный бюджет от 5 до 7 млрд гривен в год.

Кроме того, глава финансового комитета Даниил Гетманцев сообщил, что законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.

Законом на период военного положения в Украине запрещается помещение в таможенный режим беспошлинной торговли и продажи (снабжения) магазинами беспошлинной торговли, а также размещение в них товаров по товарным позициям 2401-2404 согласно УКТ ВЭД, добавил депутат.

Обоснование запрета

Авторы проекта закона отмечают, что потери от нелегального оборота табачных изделий составляют около 22 млрд грн в год.

Согласно экспертным исследованиям (Kantar Ukraine) в 2023 году растет доля нелегального обращения на таможенной территории Украины табачной продукции, предназначенной для реализации в магазинах беспошлинной торговли (duty free) или для экспорта без акцизных марок и составляет более 50% от нелегального обращения табачных изделий, отмечается в пояснительной записке.

"Следует обратить внимание, что по данным Государственной таможенной службы Украины по отдельным магазинам беспошлинной торговли продажа сигарет на один чек составляла в среднем 30-35 пачек. Это указывает на то, что такая продажа могла быть или фиктивной (а на самом деле сигареты продавались на территории Украины), или эти сигареты перевозились мелкой контрабандой за границу", - пишут авторы проекта.

 

По данным аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступая только Франции. Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а ущерб бюджету составил 636 млн евро.

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