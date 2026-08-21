Продаж Sense Bank хочуть прискорити, Мінфін отримав доручення, - Корецький

За словами прем'єр-міністра, Міністерство фінансів отримало чітке доручення прискорити процес продажу державного банку.

Однак перед цим Мінфін спільно з Національним банком повинен вирішити всі питання, що накопичилися, пов'язані з фінансовою установою.

"Щодо Sense Bank є чітка інструкція для Міністерства фінансів прискорити продаж банку. До цього Мінфін спільно з Національним банком повинні вирішити всі проблеми, що накопичилися", - заявив Корецький.

Що буде з "Нафтогазом"

Корецький також висловився про майбутні кадрові зміни в "Нафтогазі". За його словами, нового керівника компанії мають обрати за результатами прозорого конкурсу.

Прем'єр-міністр зазначив, що оптимальним варіантом було б призначити нового главу вже після завершення опалювального сезону, щоби стабільно пройти поточний період.

"Має бути оголошено прозорий конкурс. В ідеальному форматі - щоб новий глава з'явився вже після опалювального сезону, щоби стабільно пройти поточний період", - резюмував прем'єр-міністр.