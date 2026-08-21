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Продажу Sense Bank хотят ускорить, Минфин получил поручение, - Корецкий

12:27 21.08.2026 Пт
2 мин
Решение уже принято
aimg Анастасия Никончук
Фото: премьер-министр Сергей Корецкий (facebook.com sergii.koretskyi.page)

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Министерство финансов должно ускорить продажу государственного Sense Bank. При этом Минфин совместно с Национальным банком должен сначала решить накопившиеся вокруг финансового учреждения проблемы.

Об этом Корецкий сообщил во время заседания Верховной Рады, комментируя ситуацию вокруг Sense Bank после публикации материалов антикоррупционных органов, сообщает РБК-Украина.

По словам премьер-министра, Министерство финансов получило четкое поручение ускорить процесс продажи государственного банка.

Однако перед этим Минфин совместно с Национальным банком должен решить все накопившиеся вопросы, связанные с финансовым учреждением.

"В отношении Sense Bank есть четкая инструкция для Министерства финансов ускорить продажу банка. До этого Минфин совместно с Национальным банком должны решить все накопившиеся проблемы", - заявил Корецкий.

Что будет с "Нафтогазом"

Корецкий также высказался о будущих кадровых изменениях в "Нафтогазе". По его словам, нового руководителя компании должны выбрать по результатам прозрачного конкурса.

Премьер-министр отметил, что оптимальным вариантом было бы назначить нового главу уже после завершения отопительного сезона, чтобы стабильно пройти текущий период.

"Должен быть объявлен прозрачный конкурс. В идеальном формате - чтобы новый глава появился уже после отопительного сезона, чтобы стабильно пройти текущий период", - резюмировал премьер-министр.

Напоминаем, что минфин Украины получил поручение активизировать подготовку к продаже национализированного Sense Bank, при этом средства, полученные от реализации банка, планируют направить на финансирование потребностей Сил обороны Украины.

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Сенс БанкСергей Корецкий