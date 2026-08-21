Продажу Sense Bank хотят ускорить, Минфин получил поручение, - Корецкий

По словам премьер-министра, Министерство финансов получило четкое поручение ускорить процесс продажи государственного банка.

Однако перед этим Минфин совместно с Национальным банком должен решить все накопившиеся вопросы, связанные с финансовым учреждением.

"В отношении Sense Bank есть четкая инструкция для Министерства финансов ускорить продажу банка. До этого Минфин совместно с Национальным банком должны решить все накопившиеся проблемы", - заявил Корецкий.

Что будет с "Нафтогазом"

Корецкий также высказался о будущих кадровых изменениях в "Нафтогазе". По его словам, нового руководителя компании должны выбрать по результатам прозрачного конкурса.

Премьер-министр отметил, что оптимальным вариантом было бы назначить нового главу уже после завершения отопительного сезона, чтобы стабильно пройти текущий период.

"Должен быть объявлен прозрачный конкурс. В идеальном формате - чтобы новый глава появился уже после отопительного сезона, чтобы стабильно пройти текущий период", - резюмировал премьер-министр.