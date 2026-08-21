Продаж Sense Bank хочуть прискорити, Мінфін отримав доручення, - Корецький

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Міністерство фінансів має прискорити продаж державного Sense Bank. При цьому Мінфін спільно з Національним банком повинен спочатку вирішити проблеми, що накопичилися навколо фінансової установи.

Про це Корецький повідомив під час засідання Верховної Ради, коментуючи ситуацію навколо Sense Bank після публікації матеріалів антикорупційних органів, повідомляє РБК-Україна.

За словами прем'єр-міністра, Міністерство фінансів отримало чітке доручення прискорити процес продажу державного банку.

Однак перед цим Мінфін спільно з Національним банком повинен вирішити всі питання, що накопичилися, пов'язані з фінансовою установою.

"Щодо Sense Bank є чітка інструкція для Міністерства фінансів прискорити продаж банку. До цього Мінфін спільно з Національним банком повинні вирішити всі проблеми, що накопичилися", - заявив Корецький.

Що буде з "Нафтогазом"

Корецький також висловився про майбутні кадрові зміни в "Нафтогазі". За його словами, нового керівника компанії мають обрати за результатами прозорого конкурсу.

Прем'єр-міністр зазначив, що оптимальним варіантом було б призначити нового главу вже після завершення опалювального сезону, щоби стабільно пройти поточний період.

"Має бути оголошено прозорий конкурс. В ідеальному форматі - щоб новий глава з'явився вже після опалювального сезону, щоби стабільно пройти поточний період", - резюмував прем'єр-міністр.