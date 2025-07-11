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Продаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чому

П'ятниця 11 липня 2025 15:08
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Продаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чому Деякі продукти на ярмарках Києва можна купити лише у першій половині дня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Києві обмежено продаж на ярмарках деяких популярних серед українців продуктів. Купити їх можна лише до обіду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому деякі продукти на ярмарках купити можна лише зранку

У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА розповіли, що традиційне (щорічне) обмеження продажу на ярмарках у Києві деяких продуктів запроваджене:

  • через підвищення середньодобової температури повітря;
  • щоб запобігти порушенням санітарно-гігієнічних вимог.

Наголошується, що продаж швидкопсувних товарів після 12:00 на столичних ярмарках - заборонено.

Які продукти на ярмарках Києва підпадають під заборону

Киянам і гостям столиці пояснили, що у зв'язку зі спекою купити на міських ярмарках лише до обіду можна такі швидкопсувні продукти:

  • свіже м'ясо;
  • м'ясопродукти;
  • ковбасні вироби;
  • живу рибу;
  • свіжоморожену рибу;
  • морепродукти;
  • молоко;
  • молочну продукцію;
  • яйця птиці;
  • кондитерські вироби (десерти) з кремом тощо.

Що радять підприємцям під час спеки

Впродовж літнього сезону, як і в будь-яку іншу пору року, суб'єктам господарювання рекомендують:

  • неухильно дотримуватись чинних санітарно-гігієнічних норм (норм безпеки);
  • використовувати тільки справне холодильне обладнання;
  • забезпечувати належні умови зберігання продукції за будь-яких обставин.

"Організатори сільськогосподарських ярмарків спільно з відповідними службами моніторять дотримання вимог і вживають відповідні заходи реагування в разі порушень", - підсумували у КМДА.

Продаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чомуПродаж лише зранку? Які продукти заборонили на ярмарках Києва після обіду й чомуПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зростання цін на продукти в Україні прискорилося до 23%, тож ми розповідали, що саме подорожчало найбільше.

Крім того, ми пояснювали, що загрожує підприємцям за продаж зіпсованих або неякісних товарів.

Читайте також, від чого зараз залежить погода в Україні й чому захід "тоне" у зливах, а центр і схід накриває спека.

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