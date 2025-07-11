Продажа только с утра? Какие продукты запретили на ярмарках Киева после обеда и почему
В Киеве ограничена продажа на ярмарках некоторых популярных среди украинцев продуктов. Купить их можно только до обеда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Почему некоторые продукты на ярмарках купить можно только утром
В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что традиционное (ежегодное) ограничение продажи на ярмарках в Киеве некоторых продуктов введено:
- из-за повышения среднесуточной температуры воздуха;
- чтобы предотвратить нарушения санитарно-гигиенических требований.
Подчеркивается, что продажа скоропортящихся товаров после 12:00 на столичных ярмарках - запрещена.
Какие продукты на ярмарках Киева подпадают под запрет
Киевлянам и гостям столицы объяснили, что в связи с жарой купить на городских ярмарках только до обеда можно такие скоропортящиеся продукты:
- свежее мясо;
- мясопродукты;
- колбасные изделия;
- живую рыбу;
- свежемороженую рыбу;
- морепродукты;
- молоко;
- молочную продукцию;
- яйца птицы;
- кондитерские изделия (десерты) с кремом и т.ж.
Что советуют предпринимателям во время жары
В течение летнего сезона, как и в любое другое время года, субъектам хозяйствования рекомендуют:
- неукоснительно соблюдать действующие санитарно-гигиенические нормы (нормы безопасности);
- использовать только исправное холодильное оборудование;
- обеспечивать надлежащие условия хранения продукции при любых обстоятельствах.
"Организаторы сельскохозяйственных ярмарок совместно с соответствующими службами мониторят соблюдение требований и принимают соответствующие меры реагирования в случае нарушений", - подытожили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее стало известно, что рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%, поэтому мы рассказывали, что именно подорожало больше всего.
Кроме того, мы объясняли, что грозит предпринимателям за продажу испорченных или некачественных товаров.
Читайте также, от чего сейчас зависит погода в Украине и почему запад "тонет" в ливнях, а центр и восток накрывает жара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.