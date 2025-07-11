Продажа только с утра? Какие продукты запретили на ярмарках Киева после обеда и почему

В Киеве ограничена продажа на ярмарках некоторых популярных среди украинцев продуктов. Купить их можно только до обеда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Почему некоторые продукты на ярмарках купить можно только утром

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА рассказали, что традиционное (ежегодное) ограничение продажи на ярмарках в Киеве некоторых продуктов введено:

из-за повышения среднесуточной температуры воздуха;

чтобы предотвратить нарушения санитарно-гигиенических требований.

Подчеркивается, что продажа скоропортящихся товаров после 12:00 на столичных ярмарках - запрещена.

Какие продукты на ярмарках Киева подпадают под запрет

Киевлянам и гостям столицы объяснили, что в связи с жарой купить на городских ярмарках только до обеда можно такие скоропортящиеся продукты:

свежее мясо;

мясопродукты;

колбасные изделия;

живую рыбу;

свежемороженую рыбу;

морепродукты;

молоко;

молочную продукцию;

яйца птицы;

кондитерские изделия (десерты) с кремом и т.ж.

Что советуют предпринимателям во время жары

В течение летнего сезона, как и в любое другое время года, субъектам хозяйствования рекомендуют:

неукоснительно соблюдать действующие санитарно-гигиенические нормы (нормы безопасности);

использовать только исправное холодильное оборудование;

обеспечивать надлежащие условия хранения продукции при любых обстоятельствах.

"Организаторы сельскохозяйственных ярмарок совместно с соответствующими службами мониторят соблюдение требований и принимают соответствующие меры реагирования в случае нарушений", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)