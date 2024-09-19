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Продаж квитків на популярний поїзд Варшава-Львів продовжують: як курсуватиме

Фото: УЗ відновила продаж квитків на поїзд Варшава-Львів (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

Продаж квитків на поїзд Варшава-Львів, який курсує через Раву-Руську, відновлюють після короткої перерви. Це один з популярних серед українців рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram.

У компанії підкреслили, що розклад руху поїздів залишиться без змін:

  • відправлення із Варшави щодня о 21:31;
  • Люблін 23:27-23:40;
  • Рава-Руська 05:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді).
  • відправлення пересадкового поїзда №867/868 з Рави-Руської о 06:15;
  • Львів 07:47-08:02;
  • Івано-Франківськ 11:12-11:16;
  • прибуття до Коломиї о 12:00.

Зворотний поїзд також вирушатиме щодня:

  • відправлення поїзда №867/868 з Коломиї о 03:06;
  • Івано-Франківськ 03:55-04:00;
  • Львів 06:58-07:14;
  • прибуття до Рави-Руської о 08:38.
  • відправлення поїзда №767 з Рави-Руської о 10:15 (прикордонно-митний контроль у поїзді);
  • Люблін 13:50-14:11;
  • прибуття на станцію Варшава Східна о 16:01.

Як зазначили в УЗ, продаж квитків вдалося продовжити внаслідок домовленостей з польським приватним перевізником SKPL.

Квитки можна купувати через програму, на сайті УЗ, у чат-боті або на касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли, що Австрійська залізниця відкриває рух по ділянці між Віднем та Будапештом.

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УкрзалізницяЛьвівВаршава