Продажу билетов на популярный поезд Варшава-Львов продлевают: как будет курсировать

Продажу билетов на поезд Варшава-Львов, который курсирует через Раву-Русскую, возобновляют после короткого перерыва. Это один из популярных среди украинцев рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.
В компании подчеркнули, что расписания движения поездов останутся без изменений:
Обратный поезд также будет отправляться ежедневно:
Как отметили в УЗ, продажу билетов удалось продлить в результате договоренностей с польским частным перевозчиком SKPL.
Билеты можно покупать через приложение, на сайте УЗ, в чат-боте или на кассах вокзалов.
Напомним, ранее в УЗ рассказали, что Австрийская железная дорога открывает движение по участку между Веной и Будапештом.
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