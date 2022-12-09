Продаж електроенергії заборонений. "Укренерго" спростувало фейки та поставило крапку

Інформація про те, що Україна нібито "експортує" електроенергію є фейковою. Такі заяви є наслідком російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.
"Бачу в мережі дуже багато фейків про те, що Україна нібито "експортує" електроенергію до Угорщини та через це є дефіцит. Хочу поставити крапку в цій дискусії. Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня і крапка", - заявив Кудрицький.
Він акцентував, що експорт української електроенергії є забороненим і він навіть фізично не може відбуватися.
"Ми навіть не розподіляємо доступ до міждержавних ліній електропередач на експорт. І це перша теза. По друге, деякі люди апелюють до сайту ENTSO-E, де бачать технічні перетоки та дуже часто плутають їх з комерційним експортом, не розуміючи, очевидно, сутності того, як працює з'єднана енергосистема", - звернув увагу Кудрицький.
Увага! На слайді описано те, що таке технічні перетоки і до чого тут Україна.
По суті, електроенергія "мандрує" в об'єднаній україно-європейській системі для того, аби забезпечувалась стабільність в енергосистемі.
"Тому Україна внаслідок цих технічних перетоків сусіднім державам нічого не передає. В українській енергосистемі через це менше електроенергії не стає, вона споживається лише в нашій країні", - зазначив Кудрицький.
Він сказав, це важливо підкреслити, тому що серед обмеження споживання є невдоволення, в тому числі серед населення.
"Коли розганяються ці фейки ми вважаємо, що це російське ІПСО, бо якщо про це говорять енергетики, вони знають картину і розуміють всю ситуацію. На тому ж самому сайті ENTSO-E можна переконатися. Але зайшовши на іншу вкладку - комерційний експорт і побачити, що він кожен день і годину становить 0 мегават.
Кудрицький підкреслив, зараз мова йде лише про імпорт, щоб зменшити дефіцит.
"Ці наративи покликані відвернути від одного фактору, нібито в Україні дефіцит електроенергії не через масовані ракетні атаки росіян, а через так званий "експорт", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми вже писали про те, що експорт української електроенергії був зупинений ще 11 жовтня.
Втім, в ЗМІ та соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що Україна нібито експортує надлишкову електроенергію до країн Євросоюзу.
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