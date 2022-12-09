Продажа электроэнергии запрещена. "Укрэнерго" опровергло фейки и поставило точку

"Вижу в сети очень много фейков о том, что Украина якобы "экспортирует" электроэнергию в Венгрию и из-за этого есть дефицит. Хочу поставить точку в этой дискуссии. Украина не экспортирует электроэнергию с 11 октября и точка", - заявил Кудрицкий.

Он акцентировал, что экспорт украинской электроэнергии запрещен и он даже физически не может происходить.

"Мы даже не распределяем доступ к межгосударственным линиям электропередач на экспорт. И это первый тезис. Во вторых, некоторые люди апеллируют к сайту ENTSO-E, где видят технические перетоки и очень часто путают их с коммерческим экспортом, не понимая, очевидно, сути того, как работает соединенная энергосистема", - обратил внимание Кудрицкий.

Внимание! На слайде описано то, что такое технические перетоки и при чем здесь Украина.

По сути, электроэнергия "путешествует" в объединенной украинско-европейской системе для того, чтобы обеспечивалась стабильность в энергосистеме.

"Поэтому Украина в результате этих технических перетоков соседним государствам ничего не передает. В украинской энергосистеме из-за этого меньше электроэнергии не становится, она потребляется только в нашей стране", - отметил Кудрицкий.

Он сказал, что важно подчеркнуть, потому что среди ограничения потребления есть недовольство, в том числе среди населения.

"Когда разгоняются эти фейки мы считаем, что это российское ИПСО, потому что если об этом говорят энергетики, они знают картину и понимают всю ситуацию. На том же сайте ENTSO-E можно убедиться. Но зайдя на другую вкладку - коммерческий экспорт и увидеть, что он каждый день и час составляет 0 мегаватт.

Кудрицкий подчеркнул, сейчас речь идет только об импорте, чтобы снизить дефицит.

"Эти нарративы призваны отвлечь от одного фактора, якобы в Украине дефицит электроэнергии не из-за массированных ракетных атак россиян, а из-за так называемого "экспорта", - подытожил он.