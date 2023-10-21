Продаж "Челсі": майже 3 млрд доларів для України заморожено у Британії

Гроші від продажу "Челсі" не можуть передати Україні. У Великій Британії вже більше року не можуть вирішити питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

Отримані минулого року від продажу "Челсі" 2,8 млрд доларів, як і раніше, заморожені у Великій Британії на банківському рахунку, незважаючи на обіцянки доставити їх в Україну жертвам війни.

Абрамович сказав у заяві на сайті “Челсі” у березні 2022 року, що ці гроші будуть направлені "на користь усіх жертв війни в Україні", у тому числі шляхом надання "критично важливих засобів для задоволення невідкладних потреб жертв, а також підтримки довгострокової роботи з відновлення”.

У червні Financial Times повідомила, що Абрамович сприяв затримці, "бо хотів, щоб частина грошей була витрачена на людей за межами України, таких як жертви нестачі продовольства".

Перешкода для виведення коштів

Позиція уряду Великобританії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені на території України.

В країні не знають, чи підуть гроші тим, хто потребує самої України, або також людям за межами території країни - ситуація, яка не влаштувала б уряд Великобританії.

"З моменту продажу футбольного клубу "Челсі" ми ясно дали зрозуміти, що видамо ліцензію, яка гарантує, що виручені кошти будуть конкретно використані з гуманітарною метою в Україні. Ми хочемо, щоб ці гроші надійшли в Україну якнайшвидше", - сказав представник Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку.

Уряд Великобританії дедалі більше засмучується через затримки та бюрократію, що затримують процес, оскільки досі немає жодних ознак того, що кошти дійдуть до жертв війни в Україні.

Раніше ми писали, що Михайло Мудрик забив дебютний гол за "Челсі" в матчі проти "Фулхема" на початку жовтня. Це поки що єдиний гол українського нападника за англійський клуб.

До речі, 21 жовтня відбудеться лондонське дербі між "Челсі" та "Арсеналом" за участю українських гравців. Михайло Мудрик зіграє проти Олександра Зінченка. Матч розпочнеться о 19:30 за київським часом.