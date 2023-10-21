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Продажа "Челси": почти 3 млрд долларов для Украины заморожены в Британии

Лондон, Суббота 21 октября 2023 08:06
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Продажа "Челси": почти 3 млрд долларов для Украины заморожены в Британии Фото: бывший владелец "Челси" Роман Абрамович (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Деньги от продажи "Челси" не могут быть переданы Украине. В Великобритании уже больше года не могут решить вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Полученные в прошлом году от продажи "Челси" 2,8 млрд долларов по-прежнему заморожены в Великобритании на банковском счету, несмотря на обещания доставить их в Украину жертвам войны.

Абрамович сказал в заявлении на сайте “Челси” в марте 2022 года, что эти деньги будут направлены "в пользу всех жертв войны в Украине", в том числе путем предоставления "критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержки долгосрочной работы по восстановлению".

В июне Financial Times сообщила, что Абрамович способствовал задержке, "потому что хотел, чтобы часть денег была потрачена на людей за пределами Украины, таких как ‘жертвы нехватки продовольствия".

Препятствие для вывода средств

Позиция правительства Великобритании заключается в том, что деньги должны быть потрачены на территории Украины.

В стране не знают, пойдут ли деньги нуждающимся в самой Украине или также людям за пределами территории страны - ситуация, которая не устроила бы правительство Великобритании.

"С момента продажи футбольного клуба "Челси" мы ясно дали понять, что выдадим лицензию, которая гарантирует, что вырученные средства будут конкретно использованы в гуманитарных целях в Украине. Мы хотим, чтобы эти деньги поступили в Украину как можно быстрее", - сказал представитель Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.

Правительство Великобритании все больше расстраивается из-за задержек и бюрократии, задерживающих процесс, поскольку до сих пор нет никаких признаков того, что денежные средства дойдут до жертв войны в Украине.

Ранее, мы писали, что Михаил Мудрик забил дебютный гол за "Челси" в матче против "Фулхэма" в начале октября. Это пока единственный гол украинского нападающего за английский клуб.

К слову, 21 октября состоится лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом" с участием украинских игроков. Михаил Мудрик сыграет против Александра Зинченко. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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