Продаж алкоголю під час війни: які правила в Україні та де найсуворіші обмеження

В Україні під час воєнного стану діють різні обмеження на продаж алкоголю, які встановлюються обласними військовими адміністраціями залежно від безпекової ситуації в регіоні.
Про це розповідає РБК-Україна.
Частина регіонів України повністю заборонила продаж алкоголю в умовах війни в Україні:
У більшості регіонів України діють часткові обмеження на продаж алкоголю:
У деяких регіонах продаж алкоголю заборонено лише під час комендантської години:
Закарпатська область - єдиний регіон, де наразі не введено обмеження на продаж алкоголю та немає комендантської години.
Зверніть увагу, що ситуація може змінюватися, тому рекомендується перевіряти актуальні обмеження на офіційних сайтах обласних військових адміністрацій або місцевих органів влади.
Раніше РБК-Україна писало, чи законно продавати алкоголь військовим в умовах воєнного стану. В Україні немає єдиної заборони на продаж спиртного військовослужбовцям - обмеження вводять на місцевому рівні за рішеннями військових адміністрацій. Водночас закон не дозволяє вимагати в цивільному підтвердження військового статусу, а чинне законодавство не передбачає окремої відповідальності за продаж алкоголю військовим.
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