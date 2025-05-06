Продаж алкоголю під час війни: які правила в Україні та де найсуворіші обмеження

Раніше РБК-Україна писало, чи законно продавати алкоголь військовим в умовах воєнного стану. В Україні немає єдиної заборони на продаж спиртного військовослужбовцям - обмеження вводять на місцевому рівні за рішеннями військових адміністрацій. Водночас закон не дозволяє вимагати в цивільному підтвердження військового статусу, а чинне законодавство не передбачає окремої відповідальності за продаж алкоголю військовим.

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