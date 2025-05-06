Продажа алкоголя во время войны: какие правила в Украине и где самые строгие ограничения

В Украине во время военного положения действуют различные ограничения на продажу алкоголя, которые устанавливаются областными военными администрациями в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Часть регионов Украины полностью запретила продажу алкоголя в условиях войны в Украине:
В большинстве регионов Украины действуют частичные ограничения на продажу алкоголя:
В некоторых регионах продажа алкоголя запрещена только во время комендантского часа:
Закарпатская область - единственный регион, где пока не введено ограничение на продажу алкоголя и нет комендантского часа.
Обратите внимание, что ситуация может меняться, поэтому рекомендуется проверять актуальные ограничения на официальных сайтах областных военных администраций или местных органов власти.
Ранее РБК-Украина писало, законно ли продавать алкоголь военным в условиях военного положения. В Украине нет единого запрета на продажу спиртного военнослужащим - ограничения вводят на местном уровне по решениям военных администраций. В то же время закон не позволяет требовать у гражданского подтверждения военного статуса, а действующее законодательство не предусматривает отдельной ответственности за продажу алкоголя военным.
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