Продажа алкоголя во время войны: какие правила в Украине и где самые строгие ограничения

Полный запрет на продажу алкоголя

Часть регионов Украины полностью запретила продажу алкоголя в условиях войны в Украине:

Донецкая область - с 11 июля 2022 года полностью запрещена продажа всех видов алкоголя для гражданского населения и военных;

- с 11 июля 2022 года полностью запрещена продажа всех видов алкоголя для гражданского населения и военных; Херсонская область - с 17 ноября 2023 года введен полный запрет на продажу алкоголя в 160 населенных пунктах, расположенных в тридцатикилометровой зоне от Днепра. В Херсоне продажа разрешена с 10:00 до 15:00;

- с 17 ноября 2023 года введен полный запрет на продажу алкоголя в 160 населенных пунктах, расположенных в тридцатикилометровой зоне от Днепра. В Херсоне продажа разрешена с 10:00 до 15:00; Кривой Рог и часть Днепропетровской области - с 10 октября 2022 года полный запрет на продажу алкоголя, включая пиво, вино и слабоалкогольные напитки, в некоторых общинах Криворожского района и в Ингулецком районе города Кривой Рог.

Частичные ограничения на продажу алкоголя

В большинстве регионов Украины действуют частичные ограничения на продажу алкоголя:

Киев - продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, в заведениях общественного питания - до 22:00;

- продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11:00 до 21:00, в заведениях общественного питания - до 22:00; Львов и Львовская область - со 2 мая 2025 года запрещена продажа алкоголя с 00:00 до 05:00 - в магазинах и заведениях общественного питания.

- со 2 мая 2025 года запрещена продажа алкоголя с 00:00 до 05:00 - в магазинах и заведениях общественного питания. Одесса - запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 09:00, планируется продление разрешенного периода до 23:00;

- запрет на продажу алкоголя действует с 22:00 до 09:00, планируется продление разрешенного периода до 23:00; Сумы и область - в городе Сумы запрещена продажа алкоголя с 19:00 до 11:00 в магазинах и кафетериях и с 21:00 до 11:00 в ресторанах; в Сумской громаде - в будни с 11:00 до 19:00 (кроме слабоалкогольного, вина и пива), в выходные с 19:00 до 11:00 (запрет на весь алкоголь), а в ресторанах - с 21:00 до 11:00; на всей территории области запрещено продавать алкоголь во время комендантского часа, а также военным или лицам в форме;

- в городе Сумы запрещена продажа алкоголя с 19:00 до 11:00 в магазинах и кафетериях и с 21:00 до 11:00 в ресторанах; в Сумской громаде - в будни с 11:00 до 19:00 (кроме слабоалкогольного, вина и пива), в выходные с 19:00 до 11:00 (запрет на весь алкоголь), а в ресторанах - с 21:00 до 11:00; на всей территории области запрещено продавать алкоголь во время комендантского часа, а также военным или лицам в форме; Ивано-Франковск и область - продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 21:00;

- продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 21:00; Хмельницкий - торговля алкоголем разрешена с 10:00 до 22:00, в области - с 09:00 до 23:00;

- торговля алкоголем разрешена с 10:00 до 22:00, в области - с 09:00 до 23:00; Тернополь - продажа алкоголя и пива разрешена с 08:00 до 22:00; в заведениях с ночным режимом работы - до 23:00;

- продажа алкоголя и пива разрешена с 08:00 до 22:00; в заведениях с ночным режимом работы - до 23:00; Чернигов и область - с 18 января 2024 года продажа алкоголя разрешена с 09:00 до 22:00;

- с 18 января 2024 года продажа алкоголя разрешена с 09:00 до 22:00; Черкассы и область - с 1 мая продлено разрешенное время продажи - запрет действует с 22:00 до 08:00. Алкоголь по-прежнему не продают военным во время службы;

- с 1 мая продлено разрешенное время продажи - запрет действует с 22:00 до 08:00. Алкоголь по-прежнему не продают военным во время службы; Винницкая область - с 27 сентября 2023 года запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 06:00;

- с 27 сентября 2023 года запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 06:00; Запорожье, Полтава, Луцк - продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 22:00.

Ограничения во время комендантского часа

В некоторых регионах продажа алкоголя запрещена только во время комендантского часа:

Харьковская область - запрет на продажу алкоголя во время комендантского часа с 23:00 до 05:00;

- запрет на продажу алкоголя во время комендантского часа с 23:00 до 05:00; Днепропетровская область - запрет с 00:00 до 05:00;

- запрет с 00:00 до 05:00; Житомирская область - запрет с 00:00 до 05:00;

- запрет с 00:00 до 05:00; Ровенская область - запрет с 00:00 до 05:00;

- запрет с 00:00 до 05:00; Николаевская область - запрет с 00:00 до 05:00; в отдельных общинах - с 23:00 до 05:00;

- запрет с 00:00 до 05:00; в отдельных общинах - с 23:00 до 05:00; Черновицкая область - запрет с 00:00 до 04:00.

Где разрешено продавать алкоголь

Закарпатская область - единственный регион, где пока не введено ограничение на продажу алкоголя и нет комендантского часа.

Обратите внимание, что ситуация может меняться, поэтому рекомендуется проверять актуальные ограничения на официальных сайтах областных военных администраций или местных органов власти.