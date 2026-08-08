Продавців з Wildberries чекають масові банкрутства, - джерело Reuters

За даними джерела агенції наближеного до Кремля, буде хвиля банкрутств.

"Ні в кого немає таких грошей, щоб підтримати продавців. Йдеться про сотні мільярдів рублів", - сказало джерело.

Проблема полягає ще й у тому, що значна частина продавців на Wildberries - це індивідуальні підприємці (ІП). А вони, згідно із законом РФ, несуть відповідальність за борги своїм майном.

Іншими словами, ті, хто втратив товар не з власної вини, за наявності кредитів, можуть втратити все або більшу частину активів. Торгово-промислова палата запропонувала уряду змінити процедуру банкрутства, щоб не допустити такої ситуації.

Російська влада обговорює пакет підтримки для продавців, який, однак, не включає прямі виплати постраждалим. Розглядаються кредитні канікули, пільгові кредити та податкові пільги, але наскільки швидко зможе держава посприяти продавцям, яким вже зараз треба виплачувати борги - невідомо.