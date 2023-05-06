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Продавці техніки Apple зможуть отримувати чайові

Фото: працівники Apple Store зможуть отримувати чайові (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Співробітники першого в історії профспілкового магазину Apple Store у США пропонують надати клієнтам можливість давати чайові

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Apple Store у Тоусоні, штат Меріленд, став першим у США, який об’єднався в профспілку. Співробітники магазину Apple та його коаліція організованих працівників роздрібної торгівлі (CORE) наразі ведуть переговори щодо контракту з технологічним гігантом і заявили, що очікують, "досягненню компромісів".

На даний момент, якщо співробітник Apple зараз прийме чайові, його можуть звільнити. За даними союзу профспілок, нова пропозиція створить систему, яка дозволить "випадковим" клієнтам винагороджувати команду, не боячись звільнення.

Зазначається, що запропонована схема чайових пропонуватиме клієнтам варіанти, починаючи від "без чайових, 3%, 5%, довільна сума". Усі кошти, зібрані за допомогою чайових, розподілятимуться між членами команди.

Нагадаємо, продажі компанії Apple продовжують падати другий квартал поспіль, однак попит на iPhone залишається.

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