Продажі Apple продовжують падати, однак попит на iPhone залишається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Технологічний гігант заявив, що дохід знизився на 3% за перші три місяці року порівняно з тим же періодом 2022 року до 94,8 млрд доларів. Падіння продажів компанії спостерігається другий квартал поспіль.

Компанія заявила, що зіткнулася зі "складним макроекономічним середовищем", клієнти, вражені зростанням вартості життя та економічною невизначеністю.

Генеральний директор Apple Тім Кук зазначив, що попит на популярний у світі iPhone залишився, адже компанія завоювала нових клієнтів за кордоном. Зокрема в Індії, де загальний обсяг продажів зріс двозначним числом. Гендиректор бачить великі можливості для зростання, оскільки середній клас країни розширюється.

"Загалом я не міг бути більш задоволений і схвильований ентузіазмом, який я бачу там щодо бренду", - зазначив Кук.

Продажі відділу послуг Apple в Індії, який включає Apple Music, Apple News і Apple Pay, зросли на 5% порівняно з минулим роком і склали понад 20 мільярдів доларів. У Європі продажі зросли більш ніж на 2%.

Однак продажі впали більш ніж на 7% в Америці, на найбільшому ринку компанії. Прибуток також знизився більш ніж на 3%, до приблизно 24,2 мільярда доларів.