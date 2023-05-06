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Продавцы техники Apple смогут получать чаевые

Фото: работники Apple Store смогут получать чаевые (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сотрудники первого в истории профсоюзного магазина Apple Store в США предлагают предоставить клиентам возможность давать чаевые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Apple Store в Тоусоне, штат Мэриленд, стал первым в США, объединившимся в профсоюз. Сотрудники магазина Apple и его коалиция организованных работников розничной торговли (CORE) сейчас ведут переговоры по контракту с технологическим гигантом и заявили, что ожидают "достижения компромиссов".

На данный момент, если сотрудник Apple сейчас примет чаевые, его могут уволить. По данным союза профсоюзов, новое предложение создаст систему, которая позволит "случайным" клиентам вознаграждать команду, не опасаясь увольнения.

Отмечается, что предложенная схема чаевых будет предлагать клиентам варианты, начиная с "без чаевых, 3%, 5%, произвольная сумма". Все средства, собранные с помощью чаевых, будут распределяться между членами команды.

Напомним, продажи компании Apple продолжают падать второй квартал подряд , однако спрос на iPhone остается.

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