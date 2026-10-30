Продавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУ

За даними слідства, підполковник незаконно заволодів бронетехнікою, сховав її на території одного з підрозділів і планував продати разом із вибухівкою потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті.

Знайшовши покупця, він домовився про угоду на суму 8 тисяч доларів. Щоб приховати справжнє походження військового майна, перед продажем на бронемашині знищили заводський номер.

Затримання фігурантів "на гарячому"

Безпосередню передачу техніки покупцеві підполковник доручив своєму спільнику. Уночі той вивів БРДМ-2 зі схованки та перегнав до лісосмуги на Дніпропетровщині, де на них уже чекав спеціальний трал для вивезення.

Під час отримання 8 тисяч доларів працівники ДБР затримали посередника на місці події та вилучили техніку разом із вибухівкою, а згодом затримали й колишнього заступника командира бригади.

Зловмисникам "світить" до 15 років

Обом фігурантам оголошено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 410 КК України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.