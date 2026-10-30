Продавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУ

ДБР заблокувало продаж бронемашини БРДМ-2 та вибухівки за 8 тисяч доларів, затримавши колишнього заступника командира бригади ЗСУ та його спільника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, підполковник незаконно заволодів бронетехнікою, сховав її на території одного з підрозділів і планував продати разом із вибухівкою потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті.
Знайшовши покупця, він домовився про угоду на суму 8 тисяч доларів. Щоб приховати справжнє походження військового майна, перед продажем на бронемашині знищили заводський номер.
Безпосередню передачу техніки покупцеві підполковник доручив своєму спільнику. Уночі той вивів БРДМ-2 зі схованки та перегнав до лісосмуги на Дніпропетровщині, де на них уже чекав спеціальний трал для вивезення.
Під час отримання 8 тисяч доларів працівники ДБР затримали посередника на місці події та вилучили техніку разом із вибухівкою, а згодом затримали й колишнього заступника командира бригади.
Обом фігурантам оголошено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 410 КК України.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, сьогодні працівники ДБР затримали керівника відділу Чернівецького ТЦК та чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у викраденні чоловіків, катуванні та хабарництві.