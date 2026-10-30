Продавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУ

По данным следствия, подполковник незаконно завладел бронетехникой, спрятал ее на территории одного из подразделений и планировал продать вместе со взрывчаткой мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте.

Найдя покупателя, он договорился о сделке на сумму 8 тысяч долларов. Чтобы скрыть подлинное происхождение военного имущества, перед продажей на бронемашине уничтожили заводской номер.

Задержание фигурантов "на горячем"

Непосредственную передачу техники покупателю подполковник поручил своему сообщнику. Ночью тот вывел БРДМ-2 из тайника и перегнал в лесополосу на Днепропетровщине, где их уже ждал специальный трал для вывоза.

При получении 8 тысяч долларов сотрудники ДБР задержали посредника на месте происшествия и изъяли технику вместе со взрывчаткой, а затем задержали и бывшего заместителя командира бригады.

Злоумышленникам "светит" до 15 лет

Обоим фигурантам объявлено о подозрении в похищении военного имущества по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по части 4 статьи 410 УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.