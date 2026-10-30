Продавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУ

ГБР заблокировало продажу бронемашины БРДМ-2 и взрывчатки за 8 тысяч долларов, задержав бывшего заместителя командира бригады ВСУ и его сообщника.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
По данным следствия, подполковник незаконно завладел бронетехникой, спрятал ее на территории одного из подразделений и планировал продать вместе со взрывчаткой мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте.
Найдя покупателя, он договорился о сделке на сумму 8 тысяч долларов. Чтобы скрыть подлинное происхождение военного имущества, перед продажей на бронемашине уничтожили заводской номер.
Непосредственную передачу техники покупателю подполковник поручил своему сообщнику. Ночью тот вывел БРДМ-2 из тайника и перегнал в лесополосу на Днепропетровщине, где их уже ждал специальный трал для вывоза.
При получении 8 тысяч долларов сотрудники ДБР задержали посредника на месте происшествия и изъяли технику вместе со взрывчаткой, а затем задержали и бывшего заместителя командира бригады.
Обоим фигурантам объявлено о подозрении в похищении военного имущества по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по части 4 статьи 410 УК Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
Напомним, сегодня сотрудники ГБР задержали руководителя отдела Черновицкого ТЦК и четырех его подчиненных. Их подозревают в похищении мужчин, пытках и взяточничестве.