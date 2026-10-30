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Продавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУ

15:33 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Продавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУ Фото: експосадовець ЗСУ продавав бронемашину БРДМ-2 (ДБР)
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ДБР заблокувало продаж бронемашини БРДМ-2 та вибухівки за 8 тисяч доларів, затримавши колишнього заступника командира бригади ЗСУ та його спільника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, підполковник незаконно заволодів бронетехнікою, сховав її на території одного з підрозділів і планував продати разом із вибухівкою потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті.

Знайшовши покупця, він домовився про угоду на суму 8 тисяч доларів. Щоб приховати справжнє походження військового майна, перед продажем на бронемашині знищили заводський номер.

Затримання фігурантів "на гарячому"

Безпосередню передачу техніки покупцеві підполковник доручив своєму спільнику. Уночі той вивів БРДМ-2 зі схованки та перегнав до лісосмуги на Дніпропетровщині, де на них уже чекав спеціальний трал для вивезення.

Під час отримання 8 тисяч доларів працівники ДБР затримали посередника на місці події та вилучили техніку разом із вибухівкою, а згодом затримали й колишнього заступника командира бригади.

Продавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУПродавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУПродавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУПродавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУПродавав бронемашину БРДМ-2 та вибухівку: ДБР затримало колишнього підполковника ЗСУ

Зловмисникам "світить" до 15 років

Обом фігурантам оголошено про підозру у викраденні військового майна за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 410 КК України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні працівники ДБР затримали керівника відділу Чернівецького ТЦК та чотирьох його підлеглих. Їх підозрюють у викраденні чоловіків, катуванні та хабарництві.

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