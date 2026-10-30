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Продавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУ

15:33 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Продавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУ Фото: чиновник ВСУ продавал бронемашину БРДМ-2 (ДБР)
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ГБР заблокировало продажу бронемашины БРДМ-2 и взрывчатки за 8 тысяч долларов, задержав бывшего заместителя командира бригады ВСУ и его сообщника.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

По данным следствия, подполковник незаконно завладел бронетехникой, спрятал ее на территории одного из подразделений и планировал продать вместе со взрывчаткой мощностью около 300 кг в тротиловом эквиваленте.

Найдя покупателя, он договорился о сделке на сумму 8 тысяч долларов. Чтобы скрыть подлинное происхождение военного имущества, перед продажей на бронемашине уничтожили заводской номер.

Задержание фигурантов "на горячем"

Непосредственную передачу техники покупателю подполковник поручил своему сообщнику. Ночью тот вывел БРДМ-2 из тайника и перегнал в лесополосу на Днепропетровщине, где их уже ждал специальный трал для вывоза.

При получении 8 тысяч долларов сотрудники ДБР задержали посредника на месте происшествия и изъяли технику вместе со взрывчаткой, а затем задержали и бывшего заместителя командира бригады.

Продавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУПродавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУПродавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУПродавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУПродавал бронемашину БРДМ-2 и взрывчатку: ГБР задержало бывшего подполковника ВСУ

Злоумышленникам "светит" до 15 лет

Обоим фигурантам объявлено о подозрении в похищении военного имущества по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по части 4 статьи 410 УК Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Напомним, сегодня сотрудники ГБР задержали руководителя отдела Черновицкого ТЦК и четырех его подчиненных. Их подозревают в похищении мужчин, пытках и взяточничестве.

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