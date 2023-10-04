В Кировоградской и Одесской областях обезврежена банда, терроризировавшая гражданских и продававшая оружие российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

В чем подозреваются

Задержанные, как сообщает СБУ, совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество. В случае отказа платить "дань" бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.

Преступники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесской области, после чего требовали у него "переписать" его квартиру на одного из рэкетиров.

Также бандиты продавали оружие и боеприпасы российских террористов, которое последние оставили на местах активных боевых действий.

"Своих клиентов подыскивали через собственные связи, в том числе среди представителей криминальной среды", - добавляет СБУ.

Организатором банды оказался житель Одесской области, который ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления.

Во время нападений на гражданских преступники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим.

В дальнейшем они планировали распространять свое преступное влияние и на другие регионы Украины.

Задержание

Лидера банды и трех ее участников поймали "на горячем", когда они пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За "товар" они пытались получить 5,5 тысячи долларов.

Фото: Продавали оружие россиян, собирали "дань" и не только: СБУ разоблачила банду (ssu.gov.ua)

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по шести статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.