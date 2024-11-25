"Продавали" відстрочку на блокпостах. ДБР викрило співробітників одеського ТЦК

За даними ДБР, співробітники одеського ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах і повідомляли, що планують доставити їх до військкомату для мобілізації. Але після цього вони пропонували "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів.

Фото: затримання учасників схеми (dbr.gov.ua)

"У разі відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук", - додали правоохоронці.

У ДБР уточнюють, що було встановлено факт вимагання грошей у чоловіка, у якого на війні безвісти зникли родичі, тому він мав відстрочку.

21 листопада співробітниками ДБР було затримано одного з посередників під час отримання грошей за "послугу". Вирішується питання про затримання та повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Затриманому повідомили про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Також під час обшуку у приміщенні в одного з можливих фігурантів він дістав табельну зброю та направив її на правоохоронців. Після цього чоловік вимагав повернути йому вилучений мобільний телефон і вийти з його будинку.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, йому може загрожувати довічне ув'язнення. Вирішується питання щодо запобіжного заходу.