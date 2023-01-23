"Продавали" украинский паспорт россиянке. В Киеве разоблачили злоумышленников

Правоохранители задержали в Киеве двух мужчин, которые хотели "продать" украинский паспорт гражданке РФ. За "услуги" они требовали 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По информации правоохранителей, уроженец Днепропетровской области, представляясь бывшим сотрудником СБУ, обещал иностранцам украинское гражданство за 10 тысяч долларов. Своих клиентов он убеждал, что имеет связи в Государственной миграционной службе.

"Мужчина пообещал гражданке РФ, которая имеет вид на постоянное проживание в Украине, помощь в приобретении гражданства Украины и получении украинского паспорта. По его словам, 7 тысяч долларов США предназначались должностным лицам, а 3 тысячи долларов США - лично ему", - сказано в сообщении ОГП.

Там отмечают, что мужчину и его сообщника задержали в Киеве на одной из столичных АЗС, когда он получал 3 тысячи долларов от клиентки. У него изъяли фейковое служебное удостоверение СБУ, форменную одежду, оружие и наркотические средства.

Организатору преступной схемы уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а с его сообщником продолжаются следственные действия.