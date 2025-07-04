Продавали "тилові" посади. У Київській області ліквідували масштабну схему

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України (СБУ) викрили у Київській області масштабну схему продажу "тилових" військових посад на Київщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Як встановила спецслужба, фігуранти за хабарі у розмірі від 15 до 25 тисяч доларів допомагали військовим перевестись до "тилових" підрозділів. Зокрема пропонували "клієнтами" звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про "різке погіршення здоров’я".
Під час комплексних заходів було затримано двох мешканців Києва, які й організували "схему". До неї ж вони долучили 5 знайомих медиків.
"Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря "пацієнти" отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на "небойові" посади або звільненням у запас", - додає СБУ.
Організаторів оборудки було затримано "на гарячому" під час передачі коштів від "клієнта".
Фото: у Київській області ліквідували масштабну схему (t.me/SBUkr)
Затриманим повідомили про підозру за статтями:
Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.
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