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Продавали "тилові" посади. У Київській області ліквідували масштабну схему

П'ятниця 04 липня 2025 12:24
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Продавали "тилові" посади. У Київській області ліквідували масштабну схему Фото: у Київській області ліквідували масштабну схему (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України (СБУ) викрили у Київській області масштабну схему продажу "тилових" військових посад на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Деталі справи

Як встановила спецслужба, фігуранти за хабарі у розмірі від 15 до 25 тисяч доларів допомагали військовим перевестись до "тилових" підрозділів. Зокрема пропонували "клієнтами" звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про "різке погіршення здоров’я".

Під час комплексних заходів було затримано двох мешканців Києва, які й організували "схему". До неї ж вони долучили 5 знайомих медиків.

"Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря "пацієнти" отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на "небойові" посади або звільненням у запас", - додає СБУ.

Організаторів оборудки було затримано "на гарячому" під час передачі коштів від "клієнта".

Фото: у Київській області ліквідували масштабну схему (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Затриманим повідомили про підозру за статтями:

  • ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • ч. 3 ст. 369-2 - зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом викрила депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.

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