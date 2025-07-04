Продавали "тыловые" должности. В Киевской области ликвидировали масштабную схему
Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Киевской области масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей на Киевщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Детали дела
Как установила спецслужба, фигуранты за взятки в размере от 15 до 25 тысяч долларов помогали военным перевестись в "тыловые" подразделения. В частности предлагали "клиентам" увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о "резком ухудшении здоровья".
Во время комплексных мероприятий были задержаны двое жителей Киева, которые и организовали "схему". К ней же они привлекли 5 знакомых медиков.
"Как свидетельствуют материалы дела, организаторы преступления находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию. В зависимости от суммы взятки "пациенты" получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на "небоевые" должности или увольнением в запас", - добавляет СБУ.
Организаторы сделки были задержаны "на горячем" во время передачи средств от "клиента".
Фото: в Киевской области ликвидировали масштабную схему (t.me/SBUkr)
Что грозит
Задержанным сообщили о подозрении по статьям:
- ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;
- ч. 3 ст. 369-2 - злоупотребление влиянием.
Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила депутата Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу.
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