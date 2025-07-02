Продавали підроблені документи по всій країні: у Дніпрі затримали банду шахраїв

За даними слідства, 49-річний мешканець Дніпра разом зі своїм рідним братом та сином налагодили "бізнес", залучивши довірених осіб з кількох регіонів України. Підозрювані розробили чіткий план діяльності з розподілом ролей.

Як працювала "схема"

Одні учасники відповідали за необхідне обладнання та неліцензійне програмне забезпечення, а інші – підшуковували дійсні бланки офіційних документів, вносили в них потрібні зміни, неправдиві відомості та голографічні захисні елементи. Вони розміщували оголошення в одному із месенджерів про пошук замовників продукції та зв’язувалися з клієнтами.

Підроблені документи відправляли виключно поштовим зв’язком з дотриманням конспірації, зазначаючи при цьому вигадані прізвища та мобільні телефони.

Проведено понад 40 обшуків

Правоохоронці провели 40 санкціонованих обшуків на території 8 областей та міста Києва. За результатами заходів вилучили підроблені документи, зокрема МВС та Національної поліції України, оргтехніку, банківські картки, чорнові записи та накладні, зброю, набої та 4 автомобілі.

Організатору та ще трьом учасникам злочинної організації обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, іншим – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших фігурантів злочинної організації.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Зазначається, що таким чином вона намагалась створити позитивний імідж та отримати неправомірні виплати із бюджету.

А на Київщині двоє офіцерів потрапили під слідство за підробку обставин смерті військового. Самогубство приховали, аби родина загиблого отримала виплату у 15 мільйонів гривень.