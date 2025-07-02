Продавали поддельные документы по всей стране: в Днепре задержали банду мошенников

По данным следствия, 49-летний житель Днепра вместе со своим родным братом и сыном наладили "бизнес", привлекая доверенных лиц из нескольких регионов Украины. Подозреваемые разработали четкий план деятельности с распределением ролей.

Как работала "схема"

Одни участники отвечали за необходимое оборудование и нелицензионное программное обеспечение, а другие - подыскивали действительные бланки официальных документов, вносили в них нужные изменения, ложные сведения и голографические защитные элементы. Они размещали объявления в одном из мессенджеров о поиске заказчиков продукции и связывались с клиентами.

Поддельные документы отправляли исключительно почтовой связью с соблюдением конспирации, отмечая при этом вымышленные фамилии и мобильные телефоны.

Проведено более 40 обысков

Правоохранители провели 40 санкционированных обысков на территории 8 областей и города Киева. По результатам мероприятий изъяли поддельные документы, в частности МВД и Национальной полиции Украины, оргтехнику, банковские карты, черновые записи и накладные, оружие, патроны и 4 автомобиля.

Организатору и еще трем участникам преступной организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, другим - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности других фигурантов преступной организации.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему фиктивного прохождения военной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Отмечается, что таким образом она пыталась создать положительный имидж и получить неправомерные выплаты из бюджета.

А на Киевщине двое офицеров попали под следствие за подделку обстоятельств смерти военного. Самоубийство скрыли, чтобы семья погибшего получила выплату в 15 миллионов гривен.