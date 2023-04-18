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Продавали неіснуючі квартири: в Києві затримали злочинну групу

Фото: правоохоронці затримали злочинну групу, яка продавала псевдоквартири в Києві (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Правоохоронці затримали злочинну групу в Києві. Шахраї продавали псевдоквартири, а також підроблювали документи для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, раніше судима жінка з Київської області, організувала та очолила злочинну групу, до складу якої залучила ще п’ятьох людей.

За схемою співучасники підшукали дві квартири в Солом’янському районі Києва, які тривалий час не використовувались власниками. Шахраї підробили документи на квартири для подальшого продажу цього майна та заволодіння грошовими коштами громадян.

Аби ошукати "клієнтів", зловмисники заздалегідь підшукали приміщення та оформили його під офіс нотаріуса для подальшої імітації угоди купівлі-продажу квартир.

Також між собою розподілили ролі : нотаріуса, помічника нотаріуса, власників, рієлтора.

Також організаторка підробляла документи для незаконного перетину за кордон.
Виготовила та передала підроблений паспорт громадянина України, а також виготовила три підроблені свідоцтва про народження дітей, посвідчення батька багатодітної сім’ї.

За результатами проведених 13 обшуків в домівках фігурантів, в інших приміщеннях, а також в автомобілі вилучено: флешкарти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони з сім-картами, записники з нотатками, гроші, підроблені правовстановлюючі документи на квартири, печатки нотаріуса.

П’яти учасникам злочинної групи за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України) та двом з них повідомлено про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України)

Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали шахрая із Києва, який продавав військовим із передової неіснуючі тактичні ножі.

Також раніше ми писали про те, що у Львові прокуратура викрила організовану групу шахраїв, які підробляли документи і "продавали" неіснуючі квартири.

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