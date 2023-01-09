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Львівський "еліта-центр" продавав неіснуючі квартири

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 15:51
Львівський "еліта-центр" продавав неіснуючі квартири Фото: до придбання квартири варто ставитися досить обережно (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Зарембо

У Львові прокуроратура викрила організовану групу шахраїв, які підробляли документи і "продавали" неіснуючі квартири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрювані створили фіктивний обслуговуючий кооператив, який не мав жодних дозвільних документів на будівництво. Після цього вони розмістили у засобах масової інформації повідомлення про початок будівництва та продаж квартир", - йдеться в інформації від Львівської обласної прокуратури.

Таким чином шахраї входили в довіру до бажаючих придбати квартиру та обманювали їх, незаконно заволодіваючи коштами людей. Наразі встановлено, що від дій цієї групи шахраїв постраждали п'ятеро людей. Загальна сума збитків становить майже 2,5 млн гривень.

Про підозру повідомлено п'ятьом учасникам організованої групи за фактами шахрайства та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України).

Сьогодні РБК-Україна запропонувало згадати найгучніші афери, аби пересвідчитися у необхідності реформ, завдяки яким місцеве самоврядування зможе отримати інструменти для боротьби із будівельним свавіллям.

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