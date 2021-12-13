Продавали личные данные миллионов граждан: киберполиция раскрыла масштабную схему

Полиция установила 51 человека, которые были причастны к противоправной деятельности. Они незаконно распространяли персональные данные граждан, базы данных. Преступники владели закрытыми сведениями о ведении финансово-хозяйственной деятельности физических и юридических лиц, информацией о клиентах банковских и коммерческих учреждений, данными для авторизации на электронных почтовых ящиках, соцсетях, интернет-магазинах и т.д.

В ходе операции правоохранители провели 117 обысков по всей Украине. Они изъяли 100 баз персональных данных, актуальных на 2020-2021 годы. В них содержались сведения на граждан Украины, Европы и США.

Также полицейские прекратили деятельность одного из крупнейших сайтов, где распространялись персональные данные как украинцев, так и иностранцев. Там содержались такие сведения: номера телефонов, фамилии, имена и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях - информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

В ходе проведения следственных действий заблокировано более 30 каналов незаконного распространения информации.

Кроме этого, киберполицейские в Днепропетровской области разоблачили бывшего сотрудника сети супермаркетов. Он занимался сбытом конфиденциальных данных. Мужчина незаконно собирал и продавал компаниям-конкурентам информацию, содержащую коммерческую тайну. Таким образом сеть понесла более миллиона гривен убытков.

"Стоимость баз колебалась от 500 до 50 тысяч гривен - в зависимости от ее содержания и коммерческой ценности. Злоумышленники сбывали информацию на закрытых хакерских форумах, а также в соцсетях и мессенджерах. Всего проведено 117 обысков в разных регионах Украины. По результатам изъято более 90 тысяч гигабайтов информации", - рассказал начальник отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Сергей Липка.

Уголовные производства расследуются по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ст. 361-2 (Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерах, автоматизированных системах, совершенные лицом, обладающим правом доступа к ней) и ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Девятнадцати фигурантам уже объявлено подозрение. Следственные действия продолжаются.